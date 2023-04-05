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Yamuna Nagar News: दिवाली के लिए चंडीगढ़-पटना के बीच 6 को चलेगी आरक्षित विशेष ट्रेन

Wed, 04 Nov 2026 12:26 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:26 AM IST
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A reserved special train will run between Chandigarh and Patna on the 6th for Diwali.
संवाद न्यूज एजेंसी
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जगाधरी। त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से चंडीगढ़ और पटना के बीच दिवाली के लिए आरक्षित विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इस ट्रेन के संचालन से चंडीगढ़, अंबाला, सहारनपुर सहित मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्टेशनों के यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। ट्रेन दोनों दिशाओं में अंबाला मंडल के अंबाला छावनी और सहारनपुर रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी। इसका ठहराव यमुनानगर-जगाधरी स्टेशन पर नहीं दिया गया है।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक यशनजीत सिंह ने बताया कि ट्रेन 04509-10 चंडीगढ़ से पटना के बीच चलाई जा रही है। इस दौरान ट्रेन 04510, 6 नवंबर को चंडीगढ़ से रात 10 बजे रवाना होगी और अगली रात 9:15 बजे पटना पहुंचेगी। चंडीगढ़ से चलने के बाद यह ट्रेन रात 10:45 बजे अंबाला छावनी में पांच मिनट रुकेगी और 10:50 बजे रवाना होगी। इसके बाद रात 1:25 बजे सहारनपुर पहुंचेगी। यहां भी इसका ठहराव पांच मिनट का दिया गया है। वहीं, 7 नवंबर को ट्रेन 04509 रात 11:15 बजे पटना से रवाना होगी। यह ट्रेन अगली रात 9:40 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी। इस दौरान ट्रेन सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर शाम 6:50 बजे पहुंचेगी और सात बजे रवाना होगी। इसके बाद रात 8:30 बजे अंबाला छावनी पहुंचेगी और पांच मिनट के ठहराव के बाद 8:35 बजे चंडीगढ़ के लिए रवाना होगी।
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17 कोच के साथ चलेगी विशेष ट्रेन
प्रबंधक यशनजीत सिंह ने बताया कि इस विशेष ट्रेन में कुल 17 कोच होंगे। इनमें प्रथम वातानुकूलित, द्वितीय वातानुकूलित, तृतीय वातानुकूलित, वातानुकूलित कुर्सीयान, श्यनयान और सामान्य श्रेणी के कोच शामिल होंगे। ट्रेन में अलग-अलग श्रेणियों के कोच होने से यात्रियों को अपनी सुविधा के अनुसार यात्रा करने का विकल्प मिलेगा। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा की योजना बनाने से पहले रेलवन एप पर ट्रेन की समय-सारणी और सीटों की उपलब्धता जांचने की अपील की है।
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