Yamuna Nagar News: रेलवे ब्लॉक का असर, अंबाला से चलेगी रामनगर एक्सप्रेस

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जगाधरी। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर इंटरलॉकिंग कार्य के चलते रेलवे ने 10 सितंबर से 15 अक्तूबर तक ब्लॉक लिया है। इसके चलते चंडीगढ़ और अंबाला के बीच चलने वाली कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। गाड़ी संख्या 15063-64 चंडीगढ़-रामनगर एक्सप्रेस का संचालन निर्धारित अवधि में अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन से किया जाएगा। इस दौरान यह ट्रेन अंबाला छावनी से चंडीगढ़ के बीच रद्द रहेगी। वहीं, अमृतसर-लालकुआं एक्सप्रेस का मार्ग भी बदला गया है।गाड़ी संख्या 15063-64 चंडीगढ़-रामनगर एक्सप्रेस 14, 21 और 28 सितंबर तथा पांच और 12 अक्तूबर को अंबाला छावनी से चलाई जाएगी। इन तिथियों में ट्रेन अंबाला छावनी और चंडीगढ़ के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी। यात्रियों को इस कारण चंडीगढ़ जाने या वहां से ट्रेन पकड़ने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 14615-16 अमृतसर-लालकुआं एक्सप्रेस का मार्ग भी ब्लॉक के कारण बदला गया है। सामान्य तौर पर यह ट्रेन अंबाला छावनी, चंडीगढ़ और साहनेवाल के रास्ते संचालित होती है। अब ब्लॉक के दौरान ट्रेन साहनेवाल, सरहिंद और चंडीगढ़ के रास्ते चलाई जाएगी।इसके अलावा गाड़ी संख्या 14631-32 देहरादून-अमृतसर एक्सप्रेस को साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव दिया गया है। यह ट्रेन 14 अक्तूबर तक मोहाली स्टेशन पर रुकेगी। रेलवे के इस बदलाव से चंडीगढ़, अंबाला और आसपास के क्षेत्रों से रेल यात्रा करने वाले यात्रियों को प्रभावित ट्रेनों के समय और मार्ग की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है।