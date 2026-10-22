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Yamuna Nagar News: पंचायत की जमीन से 46 सफेदा के पेड़ काटे

Thu, 22 Oct 2026 03:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Thu, 22 Oct 2026 03:32 AM IST
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46 eucalyptus trees were cut down from panchayat land.
यमुनानगर। व्यासपुर क्षेत्र के सरावां गांव में अज्ञात लोगों ने पंचायत की जमीन से करीब 46 सफेदा के पेड़ काट लिए। व्यासपुर के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी की शिकायत पर व्यासपुर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस को दी शिकायत में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने बताया कि सरावां गांव में 29 और 30 सितंबर की रात अज्ञात ने सफेदा के पेड़ काटकर चोरी कर लिए। व्यासपुर थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस टीम घटनास्थल से संबंधित जानकारी जुटाकर पेड़ काटने और चोरी करने वाले लोगों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। संवाद
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