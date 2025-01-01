Yamuna Nagar News: शिविर में 10 दिन प्रशिक्षण लेंगे 450 कैडेट
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 02 Oct 2026 12:46 AM IST
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व्यासपुर। कपालमोचन के निकट 14 हरियाणा बटालियन एनसीसी का 10 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर वीरवार को शुरू हुआ। शिविर का आयोजन 14 हरियाणा बटालियन एनसीसी यमुनानगर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल पंकज पारीक के नेतृत्व में किया जा रहा है। शिविर की प्रशासनिक जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट कर्नल कुमिद मैनी संभाल रहे हैं। प्रशिक्षण सूबेदार मेजर जसवंत सिंह और पीआई स्टाफ की टीम की देखरेख में दिया जाएगा। कर्नल पारीक ने बताया कि शिविर में करीब 450 एनसीसी कैडेट भाग ले रहे हैं। शिविर के दौरान कैडेटों को ड्रिल, हथियार प्रशिक्षण, मानचित्र पठन, प्राथमिक चिकित्सा, आपदा प्रबंधन और व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा सशस्त्र बलों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। संवाद
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