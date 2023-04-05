फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Worker dies of electrocution; colleague suffers burns

Yamuna Nagar News: मजदूर की करंट लगने से गई जान, साथी झुलसा

Fri, 02 Oct 2026 01:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 02 Oct 2026 01:23 AM IST
विज्ञापन
Worker dies of electrocution; colleague suffers burns
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

यमुनानगर। जगाधरी क्षेत्र केबूड़िया गुरुद्वारा में वीरवार शाम को काम करने के दौरान ऊपर से गुजर रही हाईवोल्टेज विद्युत लाइन की चपेट में आने से दो मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने नगावा जागीर निवासी 26 वर्षीय सुनील को मृत घोषित कर दिया। वहीं 32 वर्षीय अमित निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है।
परिजनों ने बताया की नगावा जागीर निवासी सुनील और बूड़िया निवासी अमित गुरुद्वारा में काम कर रहे थे। इसी दौरान किसी तरह दोनों बिजली के करंट की चपेट में आ गए। उनके साथ काम कर रहे अन्य कर्मी मौके पर पहुंचे और दोनों को उपचार के लिए अस्पताल ले गए। सुनील की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल लाया गया। जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन

अमित को उपचार के लिए शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सक उसकी हालत पर नजर रख रहे हैं। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दोनों कर्मी किस परिस्थिति में बिजली के संपर्क में आए और हादसा कैसे हुआ। थाना प्रभारी निर्मल ने बताया की मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

एंबुलेंस समय पर नहीं पहुंचने का आरोप
मजदूर सुनील की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस की देरी पर सवाल उठाए हैं। लोगों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद एंबुलेंस समय पर मौके पर नहीं पहुंची। यदि समय रहते एंबुलेंस पहुंच जाती तो युवक की जान बच सकती थी। हालांकि पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed