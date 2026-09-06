Yamuna Nagar News: मेले में 368 यूनिट रक्त किए एकत्रित

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यमुनानगर। मुकंद लाल नेशनल महाविद्यालय में शनिवार को 54वें रक्तदान मेले का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के संस्थापक सेठ जय प्रकाश की जयंती के अवसर पर आयोजित मेले में कुल 368 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। रक्तदान के प्रति युवाओं को प्रेरित करने के लिए महाविद्यालय के विभिन्न विभागों, क्लबों और इकाइयों की ओर से एक पखवाड़े तक जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। प्रबंधन समिति के चेयरमैन सेठ अशोक कुमार, महासचिव डॉ. रमेश कुमार, प्राचार्य डॉ. मनोहर गोयल ने बताया कि एनएसएस, एनसीसी, रेडक्रॉस और विभिन्न क्लबों के विद्यार्थियों ने शिविर को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया। संवाद