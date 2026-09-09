Yamuna Nagar News: कैल कचरा निस्तारण प्लांट के आसपास लगेंगे 3500 पौधे

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यमुनानगर। नगर निगम ने कैल कचरा निस्तारण प्लांट के चारों ओर करीब 3500 पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है। मेयर सुमन बहमनी, विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद और अतिरिक्त निगम आयुक्त धीरज कुमार ने मंगलवार को पौधरोपण कर अभियान की शुरुआत की।निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी पौधे लगाए। मेयर बहमनी ने बताया कि प्लांट के आसपास विभिन्न प्रजातियों के करीब 3500 पौधे लगाए जाएंगे। इनमें सुगंधित फूलों वाले, फलदार, औषधीय और सुंदरीकरण में सहायक पौधे शामिल हैं।पौधों के विकसित होने से क्षेत्र में हरियाली बढ़ेगी और वातावरण स्वच्छ व सुगंधित होगा। उन्होंने कहा कि पौधों की नियमित देखभाल भी सुनिश्चित की जाएगी।विधायक अरोड़ा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की बड़ी जरूरत है। प्रत्येक नागरिक को पौधारोपण के साथ उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। उन्होंने निगम की पहल की सराहना करते हुए कहा कि प्लांट के आसपास हरित पट्टी विकसित होने से क्षेत्र के वातावरण में सकारात्मक बदलाव आएगा।निगम आयुक्त प्रसाद ने कहा कि प्लांट के चारों ओर हरित पट्टी विकसित करने का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। पौधों की सुरक्षा, सिंचाई और रखरखाव की नियमित व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने शहर के लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाने का आह्वान किया।