Yamuna Nagar News: राष्ट्रीय एथलेटिक्स में हिस्सा लेंगे 13 खिलाड़ी

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जगाधरी। 20वीं एनआईडीजेएएम-2026 राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए जिले के 13 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। अंडर-14 और अंडर-16 आयुवर्ग के इन खिलाड़ियों को नवंबर में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा।इनके अलावा पांच खिलाड़ियों को आरक्षित श्रेणी में रखा गया है। चयनित खिलाड़ियों में से किसी के प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाने की स्थिति में आरक्षित सूची के खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। जिले की अंतिम चयन सूची एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और एथलेटिक्स हरियाणा के निर्धारित नियमों के अनुसार तैयार की गई है।जिलास्तरीय चयन समिति की अध्यक्ष और अंतरराष्ट्रीय कांस्य पदक विजेता दिव्यांका चौधरी ने चयनित खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा साबित करने और खेल के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल करने का महत्वपूर्ण अवसर है।खिलाड़ियों को इस मौके का पूरा लाभ उठाते हुए बेहतर प्रदर्शन के लिए मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिले के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा और प्रदर्शन के दम पर यमुनानगर और हरियाणा का नाम रोशन करेंगे। आरक्षित सूची में शामिल खिलाड़ियों के लिए भी टीम में स्थान पाने का अवसर बना रहेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का प्रदर्शन उनके आगे के खेल सफर के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।जिले की टीम में शामिल खिलाड़ीलड़कों की अंडर-14 आयुवर्ग में मनमीत सिंह, कुणाल, अंडर-16 आयु वर्ग में हिमांशु, चेतन, धनप्रीत सिंह, शनि और दक्ष का चयन किया गया है। वहीं, लड़कियों की अंडर-14 आयु वर्ग में अक्षा, ज्योति का चयन हुआ है। इसके साथ अंडर-16 आयु वर्ग में रिशु, तनु, दीपाली, सहजलीन कौर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसके अलावा अंडर-14 में यश कुमार, कनिका और अंडर-16 में चाहत, जाह्न्वी व प्रियांशु चौहान को आरक्षित श्रेणी में लिया गया है।