Yamuna Nagar News: शिविर में 107 लोगों ने किया रक्तदान

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यमुनानगर। शहर के मुकंद लाल नेशनल कॉलेज में रविवार को 30वां रक्तदान शिविर लगाया गया। शुभारंभ मुख्यातिथि एवं संस्था अध्यक्ष सेठ अशोक कुमार ने किया। एम्स दिल्ली के डॉ. मोहन कृष्ण कुमार व डॉ. गौरव ने टीम के साथ शिविर में सेवाएं प्रदान कीं। इस दौरान 107 लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान मुख्यातिथि ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है। भाजपा नेपाल राणा ने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। प्राचार्या डॉ. माला शर्मा ने सभी को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। इस दौरान प्रबंधन समिति सचिव ज्ञान प्रकाश शर्मा, डॉ. रमेश कुमार, प्रमोद बंसल, ईश्वर गर्ग, सुभाष खुर्दबन, डॉ. अनिल बुद्धिराजा, डॉ. एसके गर्ग, डॉ. विवेक शर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे। संवाद