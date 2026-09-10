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यमुनानगर: फाइनेंसर हरभजन सिंह की हत्या के आरोपियों का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली, दो गिरफ्तार

Thu, 10 Sep 2026 10:10 PM IST
मयूर शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, यमुनानगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुनानगर Published by: मयूर शर्मा Updated Thu, 10 Sep 2026 10:10 PM IST
सार

सीआईए-2 और थाना छप्पर पुलिस की संयुक्त टीम ने वीरवार रात महलावली के पास आरोपियों को घेर लिया। पुलिस के अनुसार, घिरने पर आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में कुरुक्षेत्र निवासी राकेश और आर्यन की दाहिने पैर में गोली लगी।

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Yamunanagar Police encounter with the accused in Harbhajan Singh's murder case.
घायल हुए दोनों आरोपियों को अस्पताल लेकर पहुंची पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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यमुनानगर के मॉडल टाउन में जिम से बाहर निकल रहे फाइनेंसर हरभजन सिंह की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। सीआईए-2 और थाना छप्पर पुलिस की संयुक्त टीम ने वीरवार रात महलावली के पास आरोपियों को घेर लिया। पुलिस के अनुसार, घिरने पर आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में कुरुक्षेत्र निवासी राकेश और आर्यन के दाहिने पैर में गोली लगी। दोनों को काबू कर उपचार के लिए मुकंद लाल जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस प्रवक्ता चमकौर सिंह ने बताया कि दोनों घायल आरोपियों का जिला नागरिक अस्पताल में उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
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आरोपियों ने पुलिस के रोकने पर की फायरिंग

पुलिस के अनुसार, हरभजन सिंह हत्याकांड के बाद से ही वारदात में शामिल आरोपियों और शूटरों की मदद करने वालों की तलाश की जा रही थी। सीआईए-2 को सूचना मिली थी कि मामले में वांछित आरोपी महलावली के आसपास मौजूद हैं। सूचना के आधार पर सीआईए-2 और थाना छप्पर पुलिस की टीम ने क्षेत्र में घेराबंदी की। इसी दौरान पुलिस को संदिग्ध आरोपी दिखाई दिए। पुलिस टीम ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के दाहिनी पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को काबू कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि राकेश और आर्यन ने हरभजन सिंह की हत्या करने वाले शूटरों की मदद की थी। पुलिस अब उनसे पूछताछ कर हत्या की साजिश, शूटरों से संपर्क और वारदात में इस्तेमाल हथियारों के बारे में जानकारी जुटाएगी।
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काला राणा गैंग के शुभम पंडित ने ली थी जिम्मेदारी

हरभजन सिंह की हत्या के बाद काला राणा गैंग से जुड़े शुभम पंडित ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तलाश तेज कर दी थी। अब दो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इस दावे और आरोपियों के बीच संबंधों की भी जांच कर रही है।
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ये था मामला

तीन सितंबर को मॉडल टाउन में फाइनेंसर हरभजन सिंह जिम से बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान शूटरों ने उन पर गोलियां चला दीं। गंभीर रूप से घायल हरभजन सिंह की मौत हो गई थी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने हत्याकांड की जांच के लिए कई टीमें लगाई थीं। अब मुठभेड़ के बाद दो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को मामले की साजिश का पर्दाफाश होने की उम्मीद है।
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