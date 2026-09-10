यमुनानगर: फाइनेंसर हरभजन सिंह की हत्या के आरोपियों का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली, दो गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार, हरभजन सिंह हत्याकांड के बाद से ही वारदात में शामिल आरोपियों और शूटरों की मदद करने वालों की तलाश की जा रही थी। सीआईए-2 को सूचना मिली थी कि मामले में वांछित आरोपी महलावली के आसपास मौजूद हैं। सूचना के आधार पर सीआईए-2 और थाना छप्पर पुलिस की टीम ने क्षेत्र में घेराबंदी की। इसी दौरान पुलिस को संदिग्ध आरोपी दिखाई दिए। पुलिस टीम ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के दाहिनी पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को काबू कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि राकेश और आर्यन ने हरभजन सिंह की हत्या करने वाले शूटरों की मदद की थी। पुलिस अब उनसे पूछताछ कर हत्या की साजिश, शूटरों से संपर्क और वारदात में इस्तेमाल हथियारों के बारे में जानकारी जुटाएगी।हरभजन सिंह की हत्या के बाद काला राणा गैंग से जुड़े शुभम पंडित ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तलाश तेज कर दी थी। अब दो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इस दावे और आरोपियों के बीच संबंधों की भी जांच कर रही है।तीन सितंबर को मॉडल टाउन में फाइनेंसर हरभजन सिंह जिम से बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान शूटरों ने उन पर गोलियां चला दीं। गंभीर रूप से घायल हरभजन सिंह की मौत हो गई थी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने हत्याकांड की जांच के लिए कई टीमें लगाई थीं। अब मुठभेड़ के बाद दो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को मामले की साजिश का पर्दाफाश होने की उम्मीद है।