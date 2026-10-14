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हरियाणा: दुर्गा अष्टमी को राजकीय स्कूलों की टाइमिंग बदली, शिक्षकों पर भी लागू होगा आदेश, जानें नया समय?

Wed, 14 Oct 2026 10:02 AM IST
शाहिल शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, हरियाणा
अमर उजाला ब्यूरो, हरियाणा Published by: शाहिल शर्मा Updated Wed, 14 Oct 2026 10:02 AM IST
सार

निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश की सूचना अधीनस्थ स्कूलों तक पहुंचाने और इसकी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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Timings changed for Durga Ashtami in Haryana govt schools
हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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हरियाणा में दुर्गा अष्टमी के अवसर पर 19 अक्तूबर (सोमवार) को सभी राजकीय स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से 13 अक्तूबर को जारी आदेश के अनुसार, इस दिन स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक खुलेंगे। यह समय शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए समान रहेगा।

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निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश की सूचना अधीनस्थ स्कूलों तक पहुंचाने और इसकी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को स्पष्ट किया गया है कि वे अपने स्तर पर स्कूलों के समय में कोई बदलाव नहीं करेंगे। 
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दोहरी शिफ्ट वाले स्कूलों के लिए अलग व्यवस्था
दोहरी शिफ्ट में चलने वाले राजकीय स्कूलों में पहली शिफ्ट का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा। वहीं, दूसरी शिफ्ट का समय पहले की तरह ही रहेगा। उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। निदेशालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय-सारिणी की जानकारी स्कूलों तक पहुंचाई जाए ताकि दुर्गा अष्टमी के दिन शिक्षक और छात्र बदले हुए समय के अनुसार स्कूल पहुंच सकें।

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