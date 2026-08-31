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Sonipat News: दौड़ लगाकर युवाओं ने नशे से दूर रहने का दिया संदेश

Mon, 31 Aug 2026 02:41 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:41 AM IST
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Youths spread the message of staying away from drugs by participating in a run.
फोटो - मैराथन में दौड़ लगाते हुए युवा। स्रोत - प्रवक्ता
गोहाना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में रविवार को शहर में नशा मुक्ति मैराथन आयोजित की गई। मैराथन पानीपत रोड स्थित बाईपास से शुरू होकर आंबेडकर चौक तक पहुंची। इसमें दौड़ रहे युवाओं ने शहरवासियों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया।
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समाजसेवी विक्रम सिंह, नरेश सैनी और अश्विनी कुमार ने कहा कि नशा व्यक्ति के साथ उसके परिवार और समाज को भी कमजोर करता है। युवाओं को नशे से दूर रहकर अपनी ऊर्जा शिक्षा, खेल और सामाजिक कार्यों में लगाने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से नशा करने वालों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया।
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