Sonipat News: घर में घुसकर युवक और उसकी बहन से मारपीट

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दुकानदार ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। देवेंद्र के अनुसार दोपहर करीब एक बजे मोमीन अपने साथ धोलू, काली पुत्र अकबर और शकीला को लेकर उनके घर पहुंचा। आरोप है कि उनके व बहन रजनी के साथ मारपीट करने लगे। विज्ञापन

देवेंद्र ने मोमीन पर चाकू से हमला करने व अन्य आरोपियों पर लाठी-डंडों से मारपीट करने का आरोप लगाया। जाते समय आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। संवाद दुकानदार ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। देवेंद्र के अनुसार दोपहर करीब एक बजे मोमीन अपने साथ धोलू, काली पुत्र अकबर और शकीला को लेकर उनके घर पहुंचा। आरोप है कि उनके व बहन रजनी के साथ मारपीट करने लगे।देवेंद्र ने मोमीन पर चाकू से हमला करने व अन्य आरोपियों पर लाठी-डंडों से मारपीट करने का आरोप लगाया। जाते समय आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। संवाद

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गन्नौर। गांव गढ़ी कलां में कहासुनी के बाद घर में घुसकर युवक और उसकी बहन से मारपीट करने का मामला सामने आया है। देवेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 24 सितंबर को वह मनीष गोयल की दुकान पर सामान लेने गए थे। वहां मोमीन से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और हाथापाई हुई।