Sonipat News: जिला अस्पताल और स्कूलों में कराया योगाभ्यास, स्वस्थ जीवनशैली का दिया संदेश

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जिला अस्पताल में योग सहायकों ने उपचाराधीन मरीजों और उनके परिजनों को उनकी सुविधा के अनुसार विभिन्न योग क्रियाएं कराईं। उन्होंने योगाभ्यास के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी। साथ ही नियमित योग करने के लिए प्रेरित किया। विज्ञापन

स्कूलों में भी विद्यार्थियों को विभिन्न योग क्रियाओं और अभ्यासों का प्रशिक्षण दिया गया। योग सहायकों ने उन्हें नियमित योग से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का संदेश दिया। विभाग की ओर से आगे भी विभिन्न स्थानों पर योग और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला अस्पताल में योग सहायकों ने उपचाराधीन मरीजों और उनके परिजनों को उनकी सुविधा के अनुसार विभिन्न योग क्रियाएं कराईं। उन्होंने योगाभ्यास के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी। साथ ही नियमित योग करने के लिए प्रेरित किया।स्कूलों में भी विद्यार्थियों को विभिन्न योग क्रियाओं और अभ्यासों का प्रशिक्षण दिया गया। योग सहायकों ने उन्हें नियमित योग से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का संदेश दिया। विभाग की ओर से आगे भी विभिन्न स्थानों पर योग और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

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सोनीपत। आयुष विभाग की ओर से शनिवार को जिला नागरिक अस्पताल और विभिन्न स्कूलों में योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें आमजन और विद्यार्थियों को योग के महत्व की जानकारी दी गई। उन्हें योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया गया।