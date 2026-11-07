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Sonipat News: धनतेरस पर बाजार में महिला से पर्स झपटा

Sat, 07 Nov 2026 02:09 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:09 AM IST
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Woman's purse stolen in the market on Dhanteras
फोटो :: सोनीपत के आठ मरला के पास हुई वारदात की जानकारी देती पीड़ित आरती। संवाद
सोनीपत। धनतेरस की खरीदारी के दौरान शुक्रवार शाम आठ मरला चौक के पास झपटमारी की कोशिश से अफरा-तफरी मच गई। गांव अटेरना निवासी आरती अपनी जेठानी के साथ चांदी के लक्ष्मी-गणेश खरीद रही थीं, तभी पीछे से आए एक युवक ने उनका पर्स छीन लिया और भागने लगा।
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महिलाओं के चोर-चोर चिल्लाने पर दुकानदारों और राहगीरों ने युवक को घेरकर पकड़ लिया और पर्स सुरक्षित वापस मिल गया। घबराई आरती मौके पर रोने लगीं।

थाना प्रभारी प्रविंद्र ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और शिकायत के आधार पर कार्रवाई होगी।
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