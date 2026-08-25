Sonipat News: स्टार्टअप सक्सेस स्टोरी टेलिंग प्रतियोगिता ने अनु विजेता

खरखौदा। सावित्रीबाई फुले राजकीय कन्या महाविद्यालय में मंगलवार को स्टार्टअप सक्सेस स्टोरी टेलिंग प्रतियोगिता हुई। यह आयोजन वाणिज्य विभाग ने कॅरिअर काउंसिलिंग व प्लेसमेंट सेल के सहयोग से किया। प्रतियोगिता विश्व उद्यमिता दिवस के तहत आयोजित की गई थी।इसका उद्देश्य छात्राओं में उद्यमिता, नवाचार और सफल स्टार्टअप की प्रेरणादायक यात्राओं के प्रति जागरूकता लाना था। प्राचार्य अनिल कुमार ने बताया कि 15 छात्राओं ने इसमें भाग लिया। छात्राओं ने विभिन्न सफल स्टार्टअप्स की कहानियों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। अनु ने प्रथम, गायत्री ने द्वितीय, तथा खुशी और रेनू ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता का संचालन प्रमिला और नमिता के मार्गदर्शन में हुआ। विजयदीप, अनीता और सविता ने निर्णायक मंडल की भूमिका निभाई। इस अवसर पर आकांक्षा और पूनम भी उपस्थित रहीं। संवाद