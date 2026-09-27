Sonipat News: किसान-मजदूर महापंचायत के बारे में घर-घर जाकर बताया

विज्ञापन



संगठन से हंसराज राणा, जयकरण, जगबीर जटोला, देवेंद्र सबौली और धर्मवीर नांगल कलां अभियान में शामिल रहे। वहीं, यूनियन से बलवान सिंह, ईश्वर सिंह राठी और ऋषि सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। संगठन के अनुसार, अभियान के दौरान ग्रामीणों का समर्थन मिला। ग्रामीणों ने 26 अक्तूबर को होने वाली महापंचायत में नांगल कलां और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पहुंचने का आश्वासन दिया।

विज्ञापन

सोनीपत। गांव नांगल कलां में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन व ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर की शनिवार को घर-घर जनसंपर्क अभियान चलाया। 26 अक्तूबर को रोहतक के गांव बोहर में होने वाली राज्य स्तरीय किसान-मजदूर महापंचायत के बारे में विस्तार से जानकारी दी।