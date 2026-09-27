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Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Went door-to-door to spread the word about the Farmers-Labourers Mahapanchayat.

Sonipat News: किसान-मजदूर महापंचायत के बारे में घर-घर जाकर बताया

Sun, 27 Sep 2026 02:35 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:35 AM IST
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Went door-to-door to spread the word about the Farmers-Labourers Mahapanchayat.
फोटो: सोनीपत के गांव नांगल कलां में घर-घर जनसंपर्क करते ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन व ऑल इं
सोनीपत। गांव नांगल कलां में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन व ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर की शनिवार को घर-घर जनसंपर्क अभियान चलाया। 26 अक्तूबर को रोहतक के गांव बोहर में होने वाली राज्य स्तरीय किसान-मजदूर महापंचायत के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
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संगठन से हंसराज राणा, जयकरण, जगबीर जटोला, देवेंद्र सबौली और धर्मवीर नांगल कलां अभियान में शामिल रहे। वहीं, यूनियन से बलवान सिंह, ईश्वर सिंह राठी और ऋषि सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। संगठन के अनुसार, अभियान के दौरान ग्रामीणों का समर्थन मिला। ग्रामीणों ने 26 अक्तूबर को होने वाली महापंचायत में नांगल कलां और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पहुंचने का आश्वासन दिया।
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