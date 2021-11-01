Sonipat News: घर में घुसकर मां-बेटे से मारपीट, छह के खिलाफ प्राथमिकी

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दिलबाग सिंह अपनी मां मामकौर के साथ घर पर मौजूद थे। इसी दौरान आरोपित हाथों में लाठी-डंडे लेकर उनके घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलते ही सभी आरोपित घर में घुस गए और दिलबाग सिंह से मारपीट शुरू कर दी। हवा सिंह ने लाठी से दिलबाग के दाहिने हाथ की कोहनी पर चोट मारी, जबकि विनय ने बाएं हाथ की कोहनी पर हमला किया। जब मामकौर अपने बेटे को बचाने आईं, तो आरोपितों ने उनके साथ भी लात-घूसों से मारपीट की।पड़ोसियों के शोर सुनकर मौके पर पहुंचने पर मां-बेटे को आरोपितों से छुड़ाया गया। आरोपितों ने जाते समय दोबारा मौका मिलने पर जान से मारने की धमकी भी दी। मारपीट में घायल दिलबाग सिंह और मामकौर को पीजीआइ रोहतक में भर्ती कराया गया।दिलबाग की शिकायत पर फरमाणा चौकी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपितों में हवा सिंह, उसकी पत्नी, बेटा विनय, सत्यवान, उसकी पत्नी और एक अन्य महिला शामिल हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।अनिल कुमार, खरखौदा थाना प्रभारी