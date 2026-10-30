टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामला: सोनीपत से अमन गिरफ्तार, केस में अब तक हो चुकीं 12 गिरफ्तारियां

अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। यह इस मामले में कुल 12वीं गिरफ्तारी है।

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यह घटना 18 अक्तूबर को मुंबई के जुहू इलाके में हुई थी।

टाइगर श्रॉफ फुटबॉल ग्राउंड से निकल रहे थे, तभी दो हमलावरों ने उनकी कार पर पांच राउंड फायरिंग की।

इस घटना में टाइगर बाल-बाल बच गए, लेकिन उनके कार चालक और वहां मौजूद एक व्लॉगर घायल हो गए थे।

घटना के बाद सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट सामने आए थे, जिनमें कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों ने हमले की जिम्मेदारी ली थी।

हालांकि, मामले में पुलिस की जांच जारी है।

मुंबई पुलिस ने सोनीपत के रोहणा गांव से अमन नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अमन को देर रात पूछताछ के बाद पकड़ा गया। वह पहले गिरफ्तार हो चुके कुणाल का दोस्त बताया जा रहा है। मुंबई पुलिस ने अमन के बैंक खाते में पैसों का लेनदेन पाया। इसी वित्तीय लेनदेन के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। मुंबई पुलिस अब अमन को कोर्ट में पेश करेगी। इसके बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले जाया जाएगा।गुरुवार को पुलिस ने टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के मामले में गिरफ्तार 11 आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) के प्रावधान लागू किए हैं। इसके बाद सभी आरोपियों को दोबारा गिरफ्तार कर विशेष मकोका अदालत में पेश किया गया। विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण नवनंदर ने सभी आरोपियों को 6 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया।