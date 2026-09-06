Sonipat News: 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान

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सोनीपत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक देशभर में सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। अभियान को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों के साथ बैठक की। उन्होंने गतिविधियों और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दिशा-निर्देश दिए।उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि सोनीपत में अभियान की गतिविधियों के लिए संबंधित विभागों के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। विभागाध्यक्षों को कार्यक्रमों का समयबद्ध और प्रभावी आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें आमजन, सामाजिक संगठनों, युवाओं, स्वयं सहायता समूहों, विद्यार्थियों और विभिन्न संस्थाओं की भागीदारी होगी।उन्होंने बताया कि जिले में करीब 14 प्रमुख मॉड्यूल और कार्ययोजनाओं के माध्यम से गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इनमें आशीर्वाद का दीया, 25 करोड़ बच्चों का सपनों का भारत, नमो सेवा गाथा, आंगन का उत्सव, कहानी बदलाव की, विकसित भारत संकल्प यात्रा, सेवा ज्योति यात्रा, सेवा मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, रंगोली राष्ट्र, राष्ट्रीय नवाचार चुनौती और जन सेवक महाकुंभ-पंचायत से संसद तक समेत अन्य कार्यक्रम शामिल हैं।