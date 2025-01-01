समाज को दिशा देता है संतों का जीवन : मेयर

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मेयर ने कहा कि स्वामी दर्शन पूर्णानंद ने प्रेम, त्याग और सद्भाव का संदेश देकर लोगों को आध्यात्मिक एवं सामाजिक मूल्यों से जोड़ा। जन्म शताब्दी समारोह उनके विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम है। विज्ञापन

इस अवसर पर पार्षद सुरेंद्र मदान, जवाहरलाल हसीजा, हरीश चावला, खत्री लाल कपूर, राजेश सहगल, मोहिंदर दुरेजा, रोशन लाल त्यागी, सुंदर दास भुटानी, महेंद्र बब्बर, मधु अरोड़ा, सुनीता भुटानी और सरला सेठ मौजूद रहे। मेयर ने कहा कि स्वामी दर्शन पूर्णानंद ने प्रेम, त्याग और सद्भाव का संदेश देकर लोगों को आध्यात्मिक एवं सामाजिक मूल्यों से जोड़ा। जन्म शताब्दी समारोह उनके विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम है।इस अवसर पर पार्षद सुरेंद्र मदान, जवाहरलाल हसीजा, हरीश चावला, खत्री लाल कपूर, राजेश सहगल, मोहिंदर दुरेजा, रोशन लाल त्यागी, सुंदर दास भुटानी, महेंद्र बब्बर, मधु अरोड़ा, सुनीता भुटानी और सरला सेठ मौजूद रहे।

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सोनीपत। मेयर राजीव जैन ने कहा कि संत का जीवन समाज को सही दिशा देने के साथ सेवा और मानवता की प्रेरणा देता है। वह दिल्ली रोड पर आनंदधाम के प्रवर्तक स्वामी दर्शन पूर्णानंद की जन्म शताब्दी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में धर्मावलंबियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने स्वामी दर्शन पूर्णानंद के चित्र पर नमन किया तथा महात्मा आदसागरानंद एवं बाई अनंत अविनाशानंद का आशीर्वाद लिया।