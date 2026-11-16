Sonipat News: बंद कमरे में मिला दंपती का शव, फंदे पर लटक रहा था पति, फर्श पर पड़ी थी पत्नी की लाश

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सोनीपत। खेवड़ा रोड बहालगढ़ में किराये के कमरे में पति-पत्नी के शव मिला। कमरे का दरवाजा तोड़कर पुलिस ने दोनों का शव बाहर निकाला। पति विक्रम (30) का कमरे में फंदे पर शव लटक रहा था, जबकि पत्नी प्रीति (27) का शव फर्श पर पड़ा था। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है।उत्तर प्रदेश सीतापुर जिले के गांव जदौना निवासी विक्रम और उनकी पत्नी प्रीति कई वर्षों से बहालगढ़ में किराये के कमरे में रह रहते थे। दंपती की कोई संतान नहीं थी, विक्रम फैक्टरी में नौकरी करते थे। रविवार शाम बहालगढ़ थाना पुलिस को सूचना मिली कि कमरा अंदर से बंद है और उसमें दोनों के शव है। कमरे का दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर पहुंची तो देखा कि विक्रम फंदे पर लटका है, जबकि प्रीति फर्श पर मृत अवस्था में पड़ी थी। प्रीति के शव पर कंबल ओढ़ाया था। घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों मृतकों के परिजन देर रात तक सोनीपत पहुंचेंगे।एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्यपुलिस की एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कमरे में क्या हुआ था। दंपती की मौत किन परिस्थितियों में हुई। घटनास्थल पर स्थिति को देखते हुए हत्या और आत्महत्या समेत सभी संभावित पहलुओं की पुलिस ने जांच शुरू की है।घटना को लेकर लगाए जा रहे कयासपति का शव फंदे पर और पत्नी का शव फर्श पर मिलने की घटना पर पुलिस कई पहलुओं पर जांच शुरू की है। कहीं विक्रम ने पहले पत्नी की हत्या करने के बाद आत्महत्या तो नहीं की। क्या कोई ऐसी परिस्थिति बनी कि दोनों ने आत्मघाती कदम उठाए। इन आशंकाओं को भी पुलिस ने जांच में शामिल किया है। जांच अधिकारी सुरजीत ने बताया कि घटनास्थल के एफएसएल टीम से वीडियो साक्ष्य एकत्रित कराए हैं।वर्जनदोनों मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। उनके पहुंचने के बाद बयान दर्ज किए जाएंगे और उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोनों शवों का मंगलवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।- संजय, थाना प्रभारी।