Sonipat News: दीपावली पर 2500 फैंसी लाइटों से जगमग होगा स्वर्णप्रस्थ, चौक-चौराहों की बदलेगी सूरत

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शहर की सजावट पर निगम की ओर से लाखों रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए 15 अक्तूबर को बजट तैयार करने और आगामी एक सप्ताह में ठेका आवंटित कर काम शुरू कराने की योजना है। दिवाली पर शहर को आकर्षक बनाने के लिए प्रमुख मार्गों और चौक-चौराहों पर विशेष सजावटी लाइटें लगाई जाएंगी।इससे बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर भी त्योहार की रौनक बढ़ेगी। निगम अधिकारियों के अनुसार सजावट के लिए स्थान चिह्नित करने और बजट की रूपरेखा तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है ताकि दिवाली से पहले सभी प्रस्तावित कार्य पूरे किए जा सकें।अग्रसेन चौक से देवीलाल चौक तक प्रमुख स्थानों पर सजावट योजना के तहत मुरथल रोड स्थित महाराजा अग्रसेन चौक, बस अड्डे के पास देवीलाल चौक, सुभाष चौक और मुरथल अड्डा चौक सहित प्रमुख स्थानों को रोशनी से सजाया जाएगा। शहर के प्रमुख मार्गों और रेलवे ओवरब्रिज पर भी सजावटी लाइटें लगाई जाएंगी। इससे त्योहार के दौरान शहर में आने-जाने वाले लोगों को आकर्षक नजारा देखने को मिलेगा।महापुरुषों की प्रतिमाओं के आसपास भी होगी रोशनी नगर निगम की योजना में केवल सड़कों और चौक-चौराहों को सजाना ही शामिल नहीं है बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ-सफाई भी कराई जाएगी।इसके बाद प्रतिमाओं और आसपास के स्थानों पर रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। निगम का मानना है कि इससे शहर की सुंदरता बढ़ने के साथ महापुरुषों के प्रति सम्मान का संदेश भी जाएगा।दिवाली के अवसर पर निगम क्षेत्र को स्वच्छ, सुंदर और रोशनी से जगमग बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए प्रमुख सड़कों, चौक-चौराहों और अन्य स्थानों का चयन कर बजट तैयार किया जाएगा। योजना के अनुसार एक सप्ताह के भीतर कंपनी को ठेका देकर लाइटें लगाने का काम शुरू कराने की तैयारी है। - अजय निराला, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, सोनीपत।