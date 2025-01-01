जनता का स्नेह और विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी : डॉ. अरविंद शर्मा

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गोहाना के लोगों ने उन्हें हमेशा परिवार के सदस्य की तरह स्नेह, सम्मान और आशीर्वाद दिया है। जनता का यही विश्वास उनकी सबसे बड़ी पूंजी है और उन्हें निरंतर जनसेवा के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि दीपावली प्रेम, भाईचारे, सामाजिक एकता और सद्भाव का पर्व है। हमें इस अवसर पर जरूरतमंद परिवारों के जीवन में भी खुशियों का उजाला लाने का संकल्प लेना चाहिए। डॉ. रीटा शर्मा ने कहा कि त्योहार सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। उन्होंने क्षेत्रवासियों के सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।9 गोशालाओं को दिए 2 करोड़ रुपये के चेककैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने शनिवार को क्षेत्र की 9 गोशालाओं को 2 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के चेक वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। गाय की सेवा हमारी सनातन संस्कृति, धार्मिक आस्था और संस्कारों से जुड़ी हुई है। गोशालाएं न केवल गोवंश के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, बल्कि समाज में सेवा, समर्पण और जीवों के प्रति करुणा का संदेश भी दे रही हैं। गोशालाओं को दी गई आर्थिक सहायता से गोवंश के लिए चारे, पानी, चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।