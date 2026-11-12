Sonipat News: गाली-गलौज के बाद प्लॉट में घुसकर हमला, युवक घायल

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खरखौदा। गांव फरमाणा में फोन पर हुई कहासुनी के बाद एक युवक पर हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि तीन युवकों ने प्लाट में बैठे युवक पर लाठी, बीयर की बोतल और बेल्ट से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले में युवक के दो दांत भी टूट गए। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच आंरभ कर दी है।गांव फरमाणा निवासी प्रवीन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह 9 नवंबर को दोस्त कपिल के प्लाट में बैठकर मजदूरों का हिसाब लिख रहे थे। हिसाब जोड़ने के बाद कपिल ने योगेश को फोन किया। उस समय योगेश के साथ रितेश और एक अन्य युवक भी मौजूद था। फोन लाउडस्पीकर पर होने के कारण बातचीत के दौरान रितेश ने गाली-गलौज शुरू कर दी।उन्होंने फोन काटने के लिए कहा तो रितेश ने उसका नाम लेकर बात की। इसके कुछ देर बाद योगेश, रितेश और एक अन्य युवक प्लाट में पहुंच गए। आरोप है कि रितेश और उसके साथ आए युवक ने उनपर लाठी, बीयर की बोतल और बेल्ट से हमला कर दिया। इससे उनके सिर, नाक और कमर पर चोटें आईं और दो दांत टूट गए। दोस्त कपिल ने बीच-बचाव कर उन्हें बचाया। प्रवीन की शिकायत पर तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।