Sonipat News: बेगा गांव में किशोर ने लगाया फंदा

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गन्नौर (सोनीपत)। बेगा गांव में एक किशोर ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर गन्नौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची ओर शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर निवासी रामकिशोर (17) फिलहाल बेगा गांव में किराये पर अपने भाई के साथ रह रहे थे। रामकिशोर एक ढाबे पर काम करते थे। वह कुछ दिनों से परेशान थे। इस वजह से उन्होंने मंगलवार सुबह अपने कमरे में फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पंचनामा कराया। थाना पुलिस के जांच अधिकारी बीर सिंह ने बताया कि किशोर का शव फंदे पर लटका मिला है। परिवार ने कोई शिकायत नहीं दी है। मामले में निवारक कार्रवाई की गई है। संवाद