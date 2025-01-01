Sonipat News: नृत्य, नाटक और रागनी में सांखोल, नूना माजरा की टीमें रहीं प्रथम

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मंगलवार को कक्षा 9वीं से 12वीं वर्ग और बुधवार को कक्षा 5वीं से 8वीं वर्ग की प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं। इस अवसर पर डीईओ रतिंद्र सिंह ने कहा कि जिला स्तरीय सांस्कृतिक महोत्सव विद्यार्थियों की छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने का प्रभावी मंच है।विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए हरियाणवी लोक संस्कृति, परंपराओं और कला की शानदार झलक प्रस्तुत की। डीईईओ राजबाला मलिक ने कहा कि सांस्कृतिक गतिविधियां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।इस प्रकार के आयोजनों से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा को मंच पर प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए ताकि वे अपनी प्रतिभा को निखार सकें और प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहें।कक्षा 9वीं से 12वीं वर्ग में विद्यार्थियों ने दिखाया हुनरकक्षा 9वीं से 12वीं वर्ग की ग्रुप डांस प्रतियोगिता में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नूना माजरा की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया। राजकीय कन्या हाई स्कूल उंटलोढ़ा की टीम दूसरे, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खेड़ी आसरा की टीम तीसरे स्थान पर रही। सोलो डांस में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दुजाना ने प्रथम, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बेरी ने द्वितीय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मातनहेल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। स्किट में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खाचरौली प्रथम, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कनौदा द्वितीय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुभाना तृतीय रहा। रागनी प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कसार की टीम प्रथम, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मातनहेल द्वितीय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भुरावास की टीम तृतीय रही।कक्षा 5वीं से 8वीं वर्ग में भी दिखा उत्साहकक्षा 5वीं से 8वीं वर्ग की ग्रुप डांस प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांखोल की टीम प्रथम, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भापड़ौदा द्वितीय, राजकीय मिडिल स्कूल वजीरपुर की टीम तृतीय रही। सोलो डांस में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नूना माजरा ने प्रथम, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खेड़ी आसरा ने द्वितीय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांखोल की टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। स्किट में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डाबोदा खुर्द प्रथम, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुभाना द्वितीय, राजकीय हाई स्कूल जोंधी तृतीय रहा। रागनी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दुजाना की टीम प्रथम, राजकीय मिडिल स्कूल वजीरपुर द्वितीय, राजकीय हाई स्कूल नौगांव की टीम तृतीय रही।इस अवसर पर डीपीसी अनिल शर्मा, डिप्टी डीईओ रूपेंद्र नांदल, डिप्टी डीईओ देवेंद्र सिंह, बीईओ झज्जर सुनीता, बीईओ मातनहेल सुरेशपाल सुहाग, संजय शर्मा, डॉ. महाबीर, डीएमएस विक्रम सिंह, जिला लीगल लिटरेसी कॉर्डिनेटर कृष्ण वशिष्ठ, एईओ जयकुमार कौशिक, इंफॉर्मेशन ऑफिसर रविंदर कौशिक, प्रवीण जाखड़ उपस्थित रहे।