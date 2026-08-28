फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Swarm of wasps attacks trainee Tehsildar and Patwari during digital crop survey.

Sonipat News: डिजिटल क्रॉप सर्वे में ट्रेनी तहसीलदार व पटवारी पर भिरड़ों के झुंड ने किया हमला

Fri, 28 Aug 2026 10:02 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Fri, 28 Aug 2026 10:02 PM IST
विज्ञापन
Swarm of wasps attacks trainee Tehsildar and Patwari during digital crop survey.
फोटो : सोनीपत के गांव बेगा में खेत में भिरड़ों के हमले के दौरान दौड़ते पटवारी। स्रोत: वीडियो ग्
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

सोनीपत। डिजिटल क्रॉप सर्वे के दौरान गांव बेगा में एक अंडर ट्रेनी तहसीलदार और पटवारी पर भिरड़ों के झुंड ने हमला कर दिया। अचानक हमले से दोनों ने मौके से भागकर जान बचाई। गांव जौली में भी सर्वे के दौरान एक पटवारी के पैर में नुकीली चीज चुभने से चोट लग गई।
इन घटनाओं के बाद खेतों में डिजिटल सर्वे करने वाले पटवारियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। डीएलआर राजस्व विभाग के आदेश पर खरीफ फसल की स्थिति का डिजिटल सर्वे कराया जा रहा है। यूटी तहसीलदार देवेंद्र और पटवारी सुरेंद्र गांव बेगा में फसल का सर्वे करने पहुंचे थे। मुख्यालय ने अधिकारियों को खेत की वास्तविक स्थिति दर्ज करने के लिए करीब 20 मीटर अंदर जाकर सर्वे करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन

इसी दौरान खेत में मौजूद भिरड़ों के झुंड ने हमला बोल दिया। अधिकारियों का मानना है कि खेतों में जाकर फसल की सही स्थिति का आकलन करना आवश्यक है। वहीं डिजिटल क्रॉप सर्वे के विरोध में जिले के पटवारी और कानूनगो 20 अगस्त से हड़ताल पर हैं। दी रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन के राज्य महासचिव सन्नी दहिया ने आपत्तियां जताई हैं। उन्होंने डिजिटल सर्वे की जिम्मेदारी और तकनीकी प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठाए हैं। इसके बावजूद मुख्यालय खेतों में जाकर सर्वे करने के निर्देश दे रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

जिले के विभिन्न गांवों में डिजिटल क्रॉप सर्वे की व्यवस्था का जायजा लेने अधिकारी और पटवारी खेतों में पहुंचे। कई स्थानों पर अधिकारियों ने व्यवस्था को लेकर असंतुष्टि भी जताई। उनका कहना है कि खेतों में रास्ते, झाड़ियां और अन्य परेशानियां सामने आ रही हैं। भिरड़ों के हमले की घटना ने सर्वे के दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है।

इंसेट
डीएलआर के आदेश पर यहां हुआ सर्वे
सोनीपत तहसील के गांव जुआं में दलबीर राणा पटवारी और तहसीलदार कीर्ति, नायब तहसीलदार सोमेश वशिष्ठ ने डिजिटल क्रॉप सर्वे किया।
- गोहाना तहसील के गांव जौली में पटवारी अंकित, कानूनगो संदीप व नायब तहसीलदार हेमंत ने डिजिटल क्रॉप सर्वे किया।
- गन्नौर तहसील के गांव बेगा में अंडर ट्रेनिंग तहसीलदार देवेंद्र, पटवारी सुरेंद्र व नीतू ने डिजिटल क्रॉप सर्वे किया।
- खरखौदा तहसील के गांव कंवाली में नायब तहसीलदार अचिन, कानूनगो धर्मबीर व अनिल और पटवारी अनिल मोर ने सर्वे किया।
-राई तहसील के पलड़ी कलां गांव में नायब तहसीलदार इरफान अली व पटवारी प्रमोद ने डिजिटल क्रॉप सर्वे किया।

फोटो : सोनीपत के गांव बेगा में खेत में भिरड़ों के हमले के दौरान दौड़ते पटवारी। स्रोत: वीडियो ग्

फोटो : सोनीपत के गांव बेगा में खेत में भिरड़ों के हमले के दौरान दौड़ते पटवारी। स्रोत: वीडियो ग्

फोटो : सोनीपत के गांव बेगा में खेत में भिरड़ों के हमले के दौरान दौड़ते पटवारी। स्रोत: वीडियो ग्

फोटो : सोनीपत के गांव बेगा में खेत में भिरड़ों के हमले के दौरान दौड़ते पटवारी। स्रोत: वीडियो ग्

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed