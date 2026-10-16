Sonipat News: सोने की उम्मीद लेकर जापान जाएंगे सुमित

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भाला फेंक स्पर्धा में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे सुमित ने बंगलूरू में आयोजित इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 74.82 मीटर दूर भाला फेंककर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। वह चार बार अपने ही विश्व रिकॉर्ड में सुधार कर चुके हैं। ऐसे में एशियाई खेल में उनके प्रदर्शन पर सभी की निगाहें रहेंगी।सुमित आंतिल ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। टोक्यो पैरालंपिक में 68.55 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित ने इसके बाद अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार किया। उन्होंने 70.17 मीटर और 70.83 मीटर के बाद हांगझोऊ एशियन पैरा गेम्स में 73.29 मीटर का थ्रो किया।अब 74.82 मीटर का विश्व रिकॉर्ड उनके नाम है। सुमित ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 और पेरिस पैरालंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया था। उन्होंने वर्ष 2023, 2024 और 2025 की विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी खिताब जीते। वर्ष 2022 के एशियाई पैरा खेल में भी वह स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है।