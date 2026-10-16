Sonipat News: पहले चरण में 621 शिक्षकों ने लिया प्रशिक्षण

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मौलिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित इन शिविरों का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों की बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को मजबूत करना है। आठवें चरण में बालवाटिका-3 से पांचवीं कक्षा तक के 1700 शिक्षकों और 52 एबीआरसी व बीआरपी को चार चरणों में प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है।जिला एफएलएन समन्वयक मनोज वर्मा के अनुसार पहले चरण में सोनीपत और राई खंड में 122-122 शिक्षकों ने प्रशिक्षण लिया। गन्नौर और गोहाना में 84-84, कथूरा में 40, खरखौदा में 89 और मुंडलाना में 80 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।दूसरे चरण में सोनीपत के 120, राई के 124, गन्नौर के 86, गोहाना के 85, कथूरा के 42, खरखौदा के 89 और मुंडलाना के 76 शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे हैं। डीपीसी कृष्णा खत्री, बीईओ अनिल वर्मा, गन्नौर बीईओ सुरजीत सिंह ने प्रतिभागियों को प्रशंसा पत्र दिए।