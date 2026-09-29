Sonipat News: छात्रों ने इनक्यूबेशन सेंटर का किया भ्रमण

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सोनीपत। गेटवे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर विज्ञान विभाग के विद्यार्थियों ने आईआईटी सोनीपत इनक्यूबेशन सेंटर का औद्योगिक भ्रमण किया। भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्टार्टअप, उद्यमिता और नवाचार का व्यावहारिक अनुभव देना था। प्राचार्य डॉ. विशाल जैन और विभागाध्यक्ष डॉ. आकाश गुप्ता ने कहा कि ऐसे भ्रमण विद्यार्थियों को कक्षा के ज्ञान को वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ने और नवाचार व समस्या-समाधान की सोच विकसित करने में मदद करते हैं।