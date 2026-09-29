Sonipat News: बेटे के जन्मदिन पर लगाए 100 पौधे
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:39 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:39 AM IST
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गोहाना। रुखी खास गांव में ग्राम सचिव एसोसिएशन के प्रधान बिजेंद्र मलिक ने बेटे अर्पित के जन्मदिन पर पौधरोपण अभियान चलाया। उन्होंने गांव के सार्वजनिक स्थानों पर करीब 100 पौधे लगाए। कार्यक्रम में बीडीपीओ परमजीत रंगा और एसईपीओ यशपाल धनखड़ ने भी पौधरोपण किया। इस अवसर पर मलिक खाप के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र मलिक, बलराम, वीरेंद्र मलिक, तिलकराज चहल और राजेश चहल समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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