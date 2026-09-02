Sonipat News: उद्यमिता के प्रति जागरूकता के लिए विद्यार्थियों ने निकाली रैली
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:52 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:52 AM IST
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गोहाना। राजकीय कॉलेज बड़ौता के विद्यार्थियों ने मंगलवार को उद्यमिता पखवाड़े के तहत जागरूकता रैली निकाली। रैली अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई। प्राचार्य डॉ. अनिल ग्रोवर ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। उन्होंने बताया कि रैली का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों और आमजन को उद्यमिता, स्वरोजगार, नवाचार और आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक करना है। इससे वे स्वयं रोजगार हासिल करने के साथ अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं।
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