Sonipat News: जिला स्तरीय हिंदी प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने मारी बाजी

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आयोजन में प्रश्नोत्तरी, निबंध लेखन, कविता पाठ और चित्र देखकर कहानी लेखन सहित सात प्रतियोगिताएं कराई गईं। विद्यार्थियों ने लेखन, मौखिक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया।भाषण प्रतियोगिता के कक्षा 4 से 5 वर्ग में मुंडलाना की शिवांशी प्रथम, खरखौदा की नीरज द्वितीय और गन्नौर की अनुष्का तृतीय रही। कक्षा 6 से 8 वर्ग में राई की मानसी प्रथम, सोनीपत की हिना द्वितीय और गन्नौर की मोनिका तृतीय रही। कक्षा 9 से 12 वर्ग में सोनीपत की आरती प्रथम, कथूरा के शुभम द्वितीय और मुंडलाना की मधु तृतीय रही।काव्य पाठ के कक्षा 4 से 5 वर्ग में तन्वी प्रथम, वंशिका द्वितीय और गौरव तृतीय रहे। कक्षा 6 से 8 वर्ग में खरखौदा की स्नेहा प्रथम, सोनीपत की रिया द्वितीय और राई की गुंजन तृतीय रही। कक्षा 9 से 12 वर्ग में सोनीपत की साक्षी प्रथम, दीपेश द्वितीय और गोहाना की इशिका तृतीय रही।प्रधानाचार्य सुजाता खत्री ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हिंदी हमारी संस्कृति और अभिव्यक्ति की सशक्त भाषा है। ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के साथ आत्मविश्वास और रचनात्मक सोच भी विकसित होती है। आयोजन में संस्थान के शिक्षकों और संकाय सदस्यों ने सहयोग किया।