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Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Special campaign for voter list revision in Rai Assembly constituency from September 12 to 27.

Sonipat News: राई विधानसभा में 12 से 27 सितंबर तक मतदाता सूची सुधार का विशेष अभियान

Tue, 08 Sep 2026 02:25 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:25 AM IST
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Special campaign for voter list revision in Rai Assembly constituency from September 12 to 27.
माई सिटी रिपोर्टर
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सोनीपत। राई विधानसभा क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत मतदाता सूची को अद्यतन किया जाएगा। इसके लिए विशेष अभियान चलेगा। 12, 13, 26 और 27 सितंबर को सभी मतदान केंद्रों पर दावे एवं आपत्तियां ली जाएंगी।
निर्वाचक पंजीयन अधिकारी एवं डीडीपीओ मनीष मलिक ने बताया कि अभियान के दौरान फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 से जुड़े दावे एवं आपत्तियां ली जाएंगी। बीएलओ निर्धारित तिथियों पर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बूथों पर मौजूद रहेंगे।
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मतदाता सूची में दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। इसके बाद नोटिस और निपटान की प्रक्रिया 28 अक्टूबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 नवंबर 2026 को होगा।
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मलिक ने पात्र नागरिकों से दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिनका नाम सूची में नहीं है, वे बीएलओ से संपर्क करें। नाम, पता या अन्य विवरण में त्रुटि होने पर भी सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को सटीक बनाने में नागरिकों की भागीदारी जरूरी है।
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