Sonipat News: जवानों ने चलाया स्वच्छता अभियान

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जवानों ने फ्लाईओवर के आसपास से कूड़ा-कचरा एकत्रित किया। उन्होंने लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाने की अपील की। जवानों ने कहा कि स्वच्छ वातावरण स्वस्थ समाज के लिए जरूरी है। इसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। विज्ञापन

द्वितीय कमान अधिकारी कमलवीर यादव ने बताया कि स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 2 अक्तूबर तक चलेगा। इस दौरान बटालियन के अधिकारी और जवान गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। स्थानीय लोगों को भी अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जवानों ने फ्लाईओवर के आसपास से कूड़ा-कचरा एकत्रित किया। उन्होंने लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाने की अपील की। जवानों ने कहा कि स्वच्छ वातावरण स्वस्थ समाज के लिए जरूरी है। इसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है।द्वितीय कमान अधिकारी कमलवीर यादव ने बताया कि स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 2 अक्तूबर तक चलेगा। इस दौरान बटालियन के अधिकारी और जवान गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। स्थानीय लोगों को भी अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

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सोनीपत। 220 बटालियन सीआरपीएफ की ओर से शनिवार को बहालगढ़ फ्लाईओवर के पास स्वच्छता अभियान चलाया गया। कमांडेंट अमित कुमार के निर्देशन में अधिकारियों और जवानों ने क्षेत्र में सफाई की। उन्होंने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया।