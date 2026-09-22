Sonipat News: आईटीआई में सात लोगों ने भरे अंगदान के फार्म

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आनंद कुमार ने कहा कि देश में हर वर्ष बड़ी संख्या में लोगों को प्रत्यारोपण के लिए अंगों की जरूरत होती है। अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाकर जरूरतमंदों की मदद की जा सकती है। जगत सिंह ने विद्यार्थियों को मरणोपरांत अंगदान का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया और विशेष रूप से नेत्रदान के महत्व के बारे में बताया। विज्ञापन

प्राचार्य प्रवीण जांगड़ा ने कहा कि मरणोपरांत अंगदान किसी जरूरतमंद के जीवन में नई उम्मीद ला सकता है। कार्यक्रम में सत्येंद्र कुमार, संजय खासा, तेजेंद्र सिंह, मीनाक्षी रानी, अजय गोयल, तरुण खत्री और सुरजीत कुमार सहित स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। आनंद कुमार ने कहा कि देश में हर वर्ष बड़ी संख्या में लोगों को प्रत्यारोपण के लिए अंगों की जरूरत होती है। अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाकर जरूरतमंदों की मदद की जा सकती है। जगत सिंह ने विद्यार्थियों को मरणोपरांत अंगदान का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया और विशेष रूप से नेत्रदान के महत्व के बारे में बताया।प्राचार्य प्रवीण जांगड़ा ने कहा कि मरणोपरांत अंगदान किसी जरूरतमंद के जीवन में नई उम्मीद ला सकता है। कार्यक्रम में सत्येंद्र कुमार, संजय खासा, तेजेंद्र सिंह, मीनाक्षी रानी, अजय गोयल, तरुण खत्री और सुरजीत कुमार सहित स्टाफ सदस्य मौजूद रहे।

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सोनीपत। सेवा संकल्प अभियान के तहत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) राजलू गढ़ी में सोमवार को अंगदान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाज कल्याण शिक्षा समिति के प्रधान आनंद कुमार और सब इंस्पेक्टर जगत सिंह ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को अंगदान के महत्व की जानकारी दी। कार्यक्रम में सात लोगों ने अंगदान के फार्म भरे। प्राचार्य प्रवीण जांगड़ा ने सबसे पहले अंगदान का फार्म भरा इसके बाद अनुदेशक सुरेश पंवार, छात्राएं पलक और पायल तथा छात्र विनय, सत्यम और होत्तम सिंह ने भी फार्म भरे।