Sonipat News: विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए 14-15 सितंबर को होंगे चयन ट्रायल

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तीनों शैलियों के छह-छह ओलंपिक भार वर्गों में ट्रायल होंगे। फ्रीस्टाइल में 57, 65, 74, 86, 97 और 125 किलोग्राम तथा ग्रीको-रोमन में 60, 67, 77, 87, 97 और 130 किलोग्राम में मुकाबले होंगे। महिला कुश्ती में 50, 53, 57, 62, 68 और 76 किलोग्राम भार वर्ग में ट्रायल होंगे।फ्रीस्टाइल के 86 और ग्रीको-रोमन के 130 किलोग्राम भार वर्ग में चयन की प्रक्रिया अलग होगी। इन दोनों वर्गों में ट्रायल जीतने वाला पहलवान सीधे विश्व चैंपियनशिप के लिए चुना जाएगा। चालू वर्ष में नेशनल कोचिंग कैंप में अनुशासनहीनता के दोषी पहलवान ट्रायल में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।2026 एशियाई खेल इसी महीने के अंत में होंगे। ऐसे में एशियाई खेलों के लिए चुने गए कुछ पहलवान विश्व चैंपियनशिप के ट्रायल में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। ऐसी स्थिति में संबंधित भार वर्ग के ट्रायल विजेता को एशियाई खेलों के लिए चुने पहलवान के खिलाफ अंतिम ट्रायल देना पड़ सकता है। इसके बाद ही विश्व चैंपियनशिप के लिए अंतिम चयन होगा।डब्ल्यूएफआई के अनुसार नॉन-ओलंपिक भार वर्गों के ट्रायल 14 और 15 सितंबर के करीब एक सप्ताह बाद होंगे। फिलहाल ओलंपिक भार वर्गों पर ध्यान रहेगा।2025 सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के सभी पदक विजेता।2026 सीनियर ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट, गोंडा के सभी पदक विजेता।2026 अंडर-23 नेशनल चैंपियनशिप, रोहतक के सभी पदक विजेता। अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप के लिए चुने पहलवान शामिल नहीं होंगे।2026 फेडरेशन कप के वे पदक विजेता, जिन्हें इस साल किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। नेशनल कोचिंग कैंप में प्रशिक्षण ले रहे सभी पहलवान।2026 अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चुने गए सभी पहलवान।ट्रायल के दिन सुबह सात बजे वजन होगा। मुख्य कोचों की सिफारिश पर पहले तीन भार वर्गों में एक किलोग्राम और ऊपरी तीन भार वर्गों में दो किलोग्राम की छूट मिलेगी।डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कहा कि चयन में पहलवानों के पिछले प्रदर्शन को आधार नहीं बनाया जाएगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के पदक विजेताओं को भी ट्रायल में प्रदर्शन करना होगा। विश्व चैंपियनशिप की टीम में चयन ट्रायल के प्रदर्शन के आधार पर होगा।