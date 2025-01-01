Sonipat News: खरखौदा में सफाईकर्मी की मौत, ठेकेदार व सुपरवाइजर पर केस की मांग

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सोनू की मौत की सूचना मिलने पर बुधवार को धरना स्थल का माहौल गमगीन हो गया। कर्मचारियों ने ठेकेदार, एजेंसी के दोनों सुपरवाइजर और नगरपालिका सचिव की भूमिका की जांच कराने तथा जिम्मेदार लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। वहीं सफाई कर्मियों ने दो 8 मांगे पूरी होने पर हड़ताल दो दिन स्थगित कर दी है।राजा भाई ने आरोप लगाया कि ठेकेदार और सुपरवाइजर कर्मचारियों पर काम पर नहीं रखने और हटाए जाने को लेकर दबाव बना रहे थे। उनका कहना था कि सोनू भी इससे परेशान था। उन्होंने ठेकेदार, सुपरवाइजर और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग की।नगरपालिका कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष राजा भाई और प्रदेश महासचिव मांगेराम बुधवार को धरना स्थल पर पहुंचे। कर्मचारियों ने बताया कि प्रदेश स्तर पर चल रहे आंदोलन का 11 सितंबर को सरकार के साथ सहमति बनने के बाद समापन हो गया था। सहमति के अनुसार ठेकेदार, एजेंसी और आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को वेतन के साथ ड्यूटी पर वापस लेने की बात हुई थी।मृतक सोनू पत्नी और दो बच्चों के साथ किराये के मकान में रहता था। सोनू की मौत के बाद अब उसकी पत्नी पर दोनों बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी आ गई है। परिवार पहले से ही हड़ताल के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। सोनू की पत्नी भी ठेके पर शहर में सफाई का काम करती है।मृतक सोनू के परिवार के सदस्य मंगलवार रात ही शव को बिना पोस्टमार्टम घर ले आए थे। परिवार की ओर से पुलिस को भी कोई शिकायत नहीं दी गई है। सोनू के अंतिम संस्कार के बाद सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारी और कर्मचारी नगरपालिका कार्यालय पहुंचे। यहां अधिकारियों के साथ करीब पांच घंटे तक कई दौर में बैठक हुई। बातचीत के बाद आठ मांगों पर सहमति बनी।इसमें 13 सफाई ठेका कर्मियों को ड्यूटी पर लेने, मृतक सोनू के बेटे को नौकरी देने और एजेंसी के दोनों सुपरवाइजरों को हटाने पर सहमति बनी। इसके अलावा यूनियन की ओर से नया सुपरवाइजर देने, कार्यकारी सफाई दरोगा के रूप में सोनू (अन्य कर्मचारी) को जिम्मेदारी देने, सभी सफाई कर्मियों को ईएसआई कार्ड और पहचान पत्र उपलब्ध कराने तथा प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक लोगों की कोठियों पर सफाई कर्मचारियों को नहीं भेजने की मांग भी स्वीकार की गई। सहमति बनने के बाद कर्मचारियों ने दो दिन के लिए हड़ताल टाल दी।सफाई कर्मी की मौैत मामले में हमारे पर किसी की कोई शिकायत नहीं आई है। अगर कोई शिकायत आएगी की उसकी जांच की जाएगी।नगरपालिका कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों और सफाई कर्मियों की बैठक ठेकेदार के साथ भी हुई है। कई मांगों पर सहमति बनी है। इसमें सफाई कर्मियों को काम पर रखना, आई कार्ड और ईएसआई कार्ड उपलब्ध कराना शामिल है।