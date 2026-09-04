Sonipat News: जाहरी गांव में सफाई और पेयजल व्यवस्था होगी मजबूत

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ट्रैक्टर-ट्रॉली के उपलब्ध होने से गांव की गलियों और सार्वजनिक स्थानों से कचरा संग्रहण एवं निस्तारण में तेजी आएगी। वहीं, वाटर टैंकर का उपयोग पेयजल आपूर्ति के साथ अन्य आवश्यक कार्यों में भी किया जा सकेगा। गर्मी के मौसम और पानी की किल्लत के दौरान टैंकर ग्रामीणों के लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित होगा।कार्यक्रम में ग्रामीणों ने विधायक का स्वागत किया और गांव की विभिन्न समस्याएं उनके सामने रखीं। विधायक कादियान ने संबंधित समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए कर्मचारियों के साथ पर्याप्त संसाधन भी जरूरी हैं। सरकार का लक्ष्य गांवों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना है।इस अवसर पर सरपंच विनोद, फिरोज, संजीव, प्रदीप, अनिल, दादा देवेंद्र, धर्मबीर, नरेश पूर्व सरपंच, जोगेंद्र, रामफल सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।