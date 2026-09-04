Sonipat News: औचंदी बॉर्डर से चंडीगढ़ के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:12 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:12 AM IST
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सोनीपत। दिल्ली से सटे औचंदी बॉर्डर और आसपास के गांवों के लोगों को अब चंडीगढ़ के लिए सीधी बस सुविधा मिलेगी। हरियाणा रोडवेज ने औचंदी बॉर्डर से चंडीगढ़ के लिए बस सेवा शुरू कर दी है। बस सुबह 6:30 बजे औचंदी बॉर्डर से चलेगी और करीब 7:20 बजे सोनीपत बस अड्डे पहुंचेगी। जहां से चंडीगढ़ के लिए रवाना होगी।
वापसी में चंडीगढ़ से चलने वाली बस शाम चार बजे सोनीपत बस अड्डे पहुंचेगी और करीब पांच बजे खरखौदा पहुंचेगी। इससे औचंदी बॉर्डर के साथ सोनीपत और खरखौदा क्षेत्र के यात्रियों को भी चंडीगढ़ से लौटने के लिए सीधी बस सुविधा मिलेगी।
स्थानीय निवासी संदीप, अंकित और सुनील कुमार ने बताया कि औचंदी बॉर्डर और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग कामकाज के सिलसिले में सोनीपत, खरखौदा और चंडीगढ़ आते-जाते हैं। सीधी बस नहीं होने से उन्हें बीच रास्ते में बस बदलनी पड़ती थी। नई सेवा शुरू होने से यात्रियों को सुविधा होगी।
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रोडवेज अधिकारियों के अनुसार यात्रियों की मांग को देखते हुए इस रूट पर बस सेवा शुरू की गई है। इससे दिल्ली सीमा से लगते ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों को चंडीगढ़ तक आवागमन का सीधा विकल्प मिलेगा।
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यात्रियों की सुविधा को देखते हुए औचंदी बॉर्डर, खरखौदा-चंडीगढ़ रोडवेज बस सेवा की शुरुआत की गई है। अब यात्रियों को वहां से वाहनों को बदलकर सोनीपत आने की जरूरत नहीं हाेगी।
ओमप्रकाश नसीयर, डीआई, सोनीपत डिपो
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वापसी में चंडीगढ़ से चलने वाली बस शाम चार बजे सोनीपत बस अड्डे पहुंचेगी और करीब पांच बजे खरखौदा पहुंचेगी। इससे औचंदी बॉर्डर के साथ सोनीपत और खरखौदा क्षेत्र के यात्रियों को भी चंडीगढ़ से लौटने के लिए सीधी बस सुविधा मिलेगी।
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स्थानीय निवासी संदीप, अंकित और सुनील कुमार ने बताया कि औचंदी बॉर्डर और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग कामकाज के सिलसिले में सोनीपत, खरखौदा और चंडीगढ़ आते-जाते हैं। सीधी बस नहीं होने से उन्हें बीच रास्ते में बस बदलनी पड़ती थी। नई सेवा शुरू होने से यात्रियों को सुविधा होगी।
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रोडवेज अधिकारियों के अनुसार यात्रियों की मांग को देखते हुए इस रूट पर बस सेवा शुरू की गई है। इससे दिल्ली सीमा से लगते ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों को चंडीगढ़ तक आवागमन का सीधा विकल्प मिलेगा।
यात्रियों की सुविधा को देखते हुए औचंदी बॉर्डर, खरखौदा-चंडीगढ़ रोडवेज बस सेवा की शुरुआत की गई है। अब यात्रियों को वहां से वाहनों को बदलकर सोनीपत आने की जरूरत नहीं हाेगी।
ओमप्रकाश नसीयर, डीआई, सोनीपत डिपो