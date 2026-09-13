Sonipat News: आस्ट्रेलिया में रिया खोखर ने हासिल की बैरिस्टर की डिग्री
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:00 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:00 AM IST
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गन्नौर। तहसील की रिया खोखर ने आस्ट्रेलिया के सिडनी में कानून के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल कर परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। रिया अंतरराष्ट्रीय कुश्ती कोच एवं रेफरी व राष्ट्रपति से सम्मानित सतबीर सिंह खोखर की पुत्रवधू व दीपक खोखर की पत्नी हैं। रिया ने 2021 में भारत से बीबीए और एलएलबी ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद आस्ट्रेलिया जाकर 2022 में यूनिवर्सिटी आफ टेक्नोलॉजी सिडनी से मास्टर आफ लीगल स्टडीज की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के साथ उन्होंने व्यावहारिक कानूनी अनुभव भी प्राप्त किया। 11 सितंबर 2026 को रिया को न्यू साउथ वेल्स में वकील के रूप में प्रवेश का प्रमाणपत्र मुख्य न्यायाधीश एंड्रयू बेल एसी के हाथों मिला।
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