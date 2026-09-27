Sonipat News: शॉटपुट में रेनू व चार गुणा 100 मीटर रिले दौड़ में अंशिका विजेता

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चार गुणा 100 मीटर रिले दौड़ में अंशिका मोर की टीम प्रथम, काजल की टीम द्वितीय और अन्नू की टीम तृतीय रही। शॉटपुट में रेनू प्रथम, प्रिंसी द्वितीय और रौनक तृतीय रहीं। तीन टांग दौड़ में पायल व रिया प्रथम, मनीषा व नैंसी द्वितीय और संजना व अन्नू तृतीय रहीं।100 मीटर दौड़ में रेनू प्रथम, अंशिका द्वितीय और रौनक तृतीय रहीं। डिस्कस थ्रो में मिनाक्षी प्रथम, प्रिया द्वितीय और तन्नू तृतीय रहीं। जेवलिन थ्रो में स्वीटी प्रथम, प्रिया द्वितीय और नैंसी तृतीय रहीं।लंबी कूद में रेनू प्रथम, स्वीटी द्वितीय और रौनक तृतीय रहीं। 200 मीटर दौड़ में रेनू प्रथम, अन्नू द्वितीय और रौनक तृतीय रहीं। 400 मीटर दौड़ में अन्नू प्रथम, स्वीटी द्वितीय और अंशिका तृतीय रहीं।ऊंची कूद में रेनू प्रथम, स्वीटी द्वितीय और अयाना तृतीय रहीं। 800 मीटर दौड़ में स्वीटी प्रथम, अन्नू द्वितीय और दीपांशी तृतीय रहीं। मटका दौड़ में आरती प्रथम, तन्नू द्वितीय और शीतल तृतीय रहीं।विजेता खिलाड़ियों को एचपीएससी सदस्य आनंद कुमार शर्मा और एनआरएस कॉलेज के प्राचार्य प्रो. सुरेंद्र सांगवान ने सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि खेल जीवन में अनुशासन और ऊर्जा बढ़ाते हैं। इससे खिलाड़ी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. मीनाक्षी सांगवान, देवेंद्र मलिक, शमशेर भंडेरी, एकता वशिष्ठ, चांद सिंह मोर और सतीश कुमार मौजूद रहे।