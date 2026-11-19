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फोटो 38: सोनीपत के आयुष अस्पताल में प्राकृतिक चिकित्सा शिविर के दौरान मौजूद महिलाएं। स्रोत: आयुष विभागसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के उपलक्ष्य में आयुष विभाग की ओर से बुधवार को पांच दिवसीय प्राकृतिक चिकित्सा शिविर आयोजित किया जा रहा है। बुधवार को आयुष अस्पताल में शिविर का शुभारंभ किया गया। इसमें मेयर राजीव जैन और भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आजाद सिंह नेहरा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।मेयर राजीव जैन ने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का प्रभावी माध्यम है। वर्तमान समय में बदलती दिनचर्या और खानपान के कारण लोग विभिन्न बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में प्राकृतिक चिकित्सा, संतुलित आहार और योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना जरूरी है। इससे बीमारियों से बचाव के साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाया जा सकता है।आजाद सिंह नेहरा ने कहा कि आधुनिक दौर में प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद का महत्व लगातार बढ़ रहा है। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ. अनिल दत्त ने बताया कि शिविर की थीम ''''''''प्राकृतिक चिकित्सा, स्वस्थ भारत'''''''' रखी गई है। इसके माध्यम से प्राकृतिक चिकित्सा, निवारक स्वास्थ्य देखभाल, संतुलित आहार, योग और तनाव प्रबंधन के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही मोटापे और जीवनशैली से जुड़े विकारों की रोकथाम के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। शिविर के नोडल अधिकारी डॉ. रजनीश और सब-नोडल अधिकारी डॉ. दीक्षा हैं। इस अवसर पर डॉ. विनोद, डॉ. अल्पना, डॉ. कीर्ति, डॉ. विकास सक्सेना, डॉ. तृप्ति और विजय कुमार उपस्थित रहे।