Sonipat News: इंटर कॉलेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पूर्ण मूर्ति विद्यापीठ की टीम उप विजेता

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सोनीपत (वि)। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल में आयोजित इंटर कॉलेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पूर्ण मूर्ति विद्यापीठ की वॉलीबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन कर उपविजेता का खिताब हासिल किया। इसमें तीन खिलाड़ियों का चयन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए विश्वविद्यालय की टीम में किया गया है। पूर्ण मूर्ति विद्यापीठ की टीम ने पहले मुकाबले में गेटवे और दूसरे मुकाबले में आईआईटीएम की टीम को हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मुकाबला दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की टीम से हुआ। पांच सेटों तक चले इस रोमांचक मुकाबले में पूर्ण मूर्ति विद्यापीठ के खिलाड़ियों ने दो सेट जीतकर उपविजेता के रूप में संतोष करना पड़ा। संस्थान के चेयरमैन डॉ. विजयपाल नैन, सचिव गौतम नैन, कोषाध्यक्ष भोपाल सिंह, प्रबंध निदेशक कपिल भाटिया, एमडी इंजीनियर संघदीप शाक्य, डायरेक्टर एकेडेमिक्स डॉ. स्वीटी, कैंपस डायरेक्टर कुलदीप और रजिस्ट्रार कंवलजीत सिंह संधू ने खिलाड़ियों को बधाई दी।