Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Police conduct a combing operation in Arya Nagar to curb drug abuse and verify tenants

Sonipat News: नशाखोरी पर अंकुश व किरायेदारों के सत्यापन के लिए आर्य नगर में पुलिस की कॉम्बिंग अभियान

Mon, 16 Nov 2026 08:26 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 08:26 PM IST
विज्ञापन
Police conduct a combing operation in Arya Nagar to curb drug abuse and verify tenants
फोटो - आर्य नगर में कॉम्बिंग अभियान के तहत जानकारी एकत्रित करते हुए पुलिसकर्मी। स्रोत  प्रवक्ता
- स्निफर डॉग से जांच, मकान मालिकों से किराएदारों का सत्यापन कराने की अपील
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
गोहाना। नशाखोरी पर अंकुश और किराएदारों का सत्यापन अभियान के तहत पुलिस ने सोमवार को शहर में आर्य नगर में विशेष कॉम्बिंग अभियान चलाया। अपराधों की रोकथाम और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने एसीपी राजीव कुमार के नेतृत्व में स्निफर डॉग की मदद से घरों की जांच की।
जांच अभियान में शहर थाना प्रभारी सुभाष चंद और सदर थाना प्रभारी सतीश कुमार अपनी टीमों के साथ मौजूद रहे। पुलिस कर्मचारियों ने विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों की जांच की।
विज्ञापन

एसीपी राजीव कुमार ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में नशाखोरी पर अंकुश लगाना, नशे से जुड़ी गतिविधियों पर निगरानी रखना और असत्यापित किराएदारों की पहचान कर उनका पुलिस सत्यापन करवाना है। मकान मालिकों से किराएदारों का सत्यापन करवाने की अपील की गई है। इसके साथ ही आमजन से नशे के कारोबार और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने का आग्रह किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed