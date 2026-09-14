Sonipat News: करंट लगने से पंचायत सदस्य के पति की मौत
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:40 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:40 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
गन्नौर। बेगा गांव में रविवार सुबह ट्यूबवेल चलाते समय करंट की चपेट में आने से पंचायत सदस्य पिंकी के पति प्रमोद की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजन और ग्रामीण उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चिकित्सक ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।
पिंकी अपने पति प्रमोद और परिवार के साथ गांव से लगते खेत में मकान बनाकर रहती हैं। रविवार सुबह प्रमोद खेत में बने ट्यूबवेल पर किसी काम से गए थे। ट्यूबवेल चलाते समय वह अचानक करंट की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से झुलसकर बेहोश होकर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी।
प्रमोद की तीन बेटियां हैं। उनकी मौत की सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया। पत्नी और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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गन्नौर। बेगा गांव में रविवार सुबह ट्यूबवेल चलाते समय करंट की चपेट में आने से पंचायत सदस्य पिंकी के पति प्रमोद की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजन और ग्रामीण उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चिकित्सक ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।
पिंकी अपने पति प्रमोद और परिवार के साथ गांव से लगते खेत में मकान बनाकर रहती हैं। रविवार सुबह प्रमोद खेत में बने ट्यूबवेल पर किसी काम से गए थे। ट्यूबवेल चलाते समय वह अचानक करंट की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से झुलसकर बेहोश होकर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी।
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प्रमोद की तीन बेटियां हैं। उनकी मौत की सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया। पत्नी और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।