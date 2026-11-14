Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Paid tribute to Pandit Nehru on his birth anniversary and celebrated Children's Day with the children

Sonipat News: पंडित नेहरू की जयंती पर नमन कर बच्चों संग मनाया बाल दिवस

Sat, 14 Nov 2026 05:32 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 05:32 PM IST
विज्ञापन
Paid tribute to Pandit Nehru on his birth anniversary and celebrated Children's Day with the children
फोटो: सोनीपत के कांग्रेस भवन में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर
- धानक बस्ती के राजकीय प्राथमिक स्कूल में बच्चों के साथ काटा केक, स्टेशनरी और मिठाई बांटी
विज्ञापन

फोटो 08: सोनीपत के कांग्रेस भवन में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित करते शहरी जिलाध्यक्ष कमल दिवान व अन्य कांग्रेसी। स्रोत: प्रवक्ता
संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। सुभाष चौक स्थित कांग्रेस भवन में शनिवार को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती एवं राष्ट्रीय बाल दिवस पर श्रद्धांजलि और सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इसके बाद धानक बस्ती स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला में पहुंचकर बच्चों के साथ बाल दिवस की खुशियां साझा कीं।
विज्ञापन

कांग्रेस भवन में कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए शहरी जिलाध्यक्ष कमल दिवान ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के शिल्पकार थे। उन्होंने देश के नवनिर्माण और लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव मजबूत करने में ऐतिहासिक योगदान दिया। ग्रामीण जिलाध्यक्ष संजीव दहिया ने कहा कि देश के विकास में पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शी सोच और योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकत। धानक बस्ती स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला में बच्चों के साथ केक काटा। इस दौरान सतपाल चौहान, जयभगवान आंतिल, प्रशांत शर्मा, अमनदीप पाराशर, पुनीत राणा, संजय दहिया, पार्षद अनुराग जैन, राजेश मलिक भी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed