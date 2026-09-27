फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Outrage among employees at Murthal University; warning of a sit-in protest starting tomorrow.

Sonipat News: मुरथल विश्वविद्यालय में कर्मचारियों का आक्रोश, कल से धरने की चेतावनी

Sun, 27 Sep 2026 02:37 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:37 AM IST
विज्ञापन
Outrage among employees at Murthal University; warning of a sit-in protest starting tomorrow.
सोनीपत। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल में कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। नियमित, एचकेआरएनएल और डीसी रेट कर्मचारियों के साथ ही विद्यार्थियों और शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं होने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो 28 सितंबर से धरना शुरू किया जाएगा।
विज्ञापन

दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी एम्प्लाइज यूनियन के प्रधान सुरेश कुमार ने आरोप लगाया कि विवि प्रशासन अपने एक्सटेंशन पीरियड का हवाला देकर कर्मचारियों की मांगों को टाल रहे है।अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने और नई समितियों के गठन जैसे कार्यों में कोई देरी नहीं की जा रही।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के लिए वन स्टेप डाउन के 18 आवास खाली पड़े हैं। पात्र कर्मचारियों को आवंटन की फाइल एक महीने से अधिक समय से लंबित है। इसके अलावा कई कर्मचारियों की एसीपी का लाभ भी वर्षों से नहीं दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

कर्मचारियों की एक्सटेंशन और वेतन का मुद्दा
सुरेश कुमार ने कहा कि सरकार ने एचकेआरएनएल कर्मचारियों की एक्सटेंशन अवधि एक सितंबर से 31 अक्तूबर तक बढ़ाई है, जबकि डीसी रेट कर्मचारियों की अवधि भी अक्तूबर तक बढ़ाई गई है। इसके बावजूद विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की एक्सटेंशन प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। इससे 30 सितंबर के बाद अटेंडेंस शीट डाउनलोड होने और वेतन भुगतान में बाधा आने की आशंका है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed