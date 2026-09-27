Sonipat News: मुरथल विश्वविद्यालय में कर्मचारियों का आक्रोश, कल से धरने की चेतावनी

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दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी एम्प्लाइज यूनियन के प्रधान सुरेश कुमार ने आरोप लगाया कि विवि प्रशासन अपने एक्सटेंशन पीरियड का हवाला देकर कर्मचारियों की मांगों को टाल रहे है।अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने और नई समितियों के गठन जैसे कार्यों में कोई देरी नहीं की जा रही।उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के लिए वन स्टेप डाउन के 18 आवास खाली पड़े हैं। पात्र कर्मचारियों को आवंटन की फाइल एक महीने से अधिक समय से लंबित है। इसके अलावा कई कर्मचारियों की एसीपी का लाभ भी वर्षों से नहीं दिया गया है।सुरेश कुमार ने कहा कि सरकार ने एचकेआरएनएल कर्मचारियों की एक्सटेंशन अवधि एक सितंबर से 31 अक्तूबर तक बढ़ाई है, जबकि डीसी रेट कर्मचारियों की अवधि भी अक्तूबर तक बढ़ाई गई है। इसके बावजूद विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की एक्सटेंशन प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। इससे 30 सितंबर के बाद अटेंडेंस शीट डाउनलोड होने और वेतन भुगतान में बाधा आने की आशंका है।