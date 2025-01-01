Sonipat News: काॅलेज में ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित

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कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सुशील दलाल ने किया। उन्होंने कहा कि महाविद्यालयीन जीवन विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण एवं भविष्य की दिशा निर्धारित करने का महत्वपूर्ण चरण है। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन, नियमित अध्ययन, सकारात्मक सोच तथा महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया।साथ ही विद्यार्थियों को अपने विषय से संबंधित संभावनाओं एवं उपलब्ध अवसरों की जानकारी भी दी गई।विद्यार्थियों को महाविद्यालय के पुस्तकालय, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों, एनएसएस तथा अन्य छात्र-केंद्रित गतिविधियों के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई।